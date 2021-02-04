Норвежцы уличили Большунова в подражании местным лыжникам

Норвежцы обратили внимание на то, что в начале карьеры Большунов старался участвовать во всех гонках Кубка мира, однако в этом сезоне решил пропустить оставшиеся этапы перед чемпионатом мира. По их мнению, россиянин повторяет путь Йоханнеса Клебо, который всегда берет паузу перед важными стартами.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Отмечается, что с момента дебюта Большунов провел на 21 гонку больше, чем Клебо, однако пока не выиграл ни одной золотой медали на чемпионате мира. «Русский медведь решил сделать, как Клебо. У него большие планы подняться на подиум, где его главный конкурент Клебо уже бывал. Большунов надеется скопировать его», — подытожили они.

Большунов пропустит этапы Кубка мира в шведском Ульрисехамне и чешском Нове-Место. На данный момент он лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 1613 очков. Клебо занимает девятое место с 518 баллами. В ноябре 2020 года норвежец лидировал в зачете, однако отказался участвовать в нескольких этапах турнира из-за боязни заразиться коронавирусом.