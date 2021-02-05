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Главный шанс для Устюгова. Большунов и Клебо взяли паузу

В выходные в Швеции пройдет спринтерский этап Кубка мира. Но почти все ведущие гонщики решили пропустить его ради подготовки к чемпионату мира.

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Источник: AFP 2020

Гонки в шведском городе Ульрисехамне, намеченные на ближайшие выходные, станут самыми странными в этом сезоне. Таким пустым стартовый протокол не выглядел даже в декабре в разгар коронавирусных мер. В Швеции не будет сразу двух главных звезд — россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Норвежская команда выставила второй состав, а у россиян из лидеров приедут лишь Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

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Норвежцы вместо Клебо послали молодежь

Чем всем не нравится шведский этап — очевидно. Оставшиеся две с половиной недели до чемпионата мира ведущие команды предпочитают провести на сборах. К тому же в Ульрисехамне планируются только спринтерские гонки, да еще и свободным стилем. В то время как на чемпионате мира спринт побегут классикой. Соответственно, и в плане отбора в Оберстдорф этот этап не будет особо показательным.

Поэтому, например, норвежцы, которые свой состав на чемпионат мира уже объявили, не посылают в Швецию ни Клебо, ни лидеров спринта во главе с Вальнесом и Иверсеном. У женщин там не будет ни Венг, ни Фаллы, не говоря уж о специализирующейся на дистанционных гонках Терезе Йохауг. Сам Клебо, кстати, объявил, что будет готовиться к чемпионату мира отдельно от остальной норвежской сборной. И ушел на длительный сбор, пропуская не только Ульрисехамн, но и следующий этап в Нове-Место.

Но при этом совсем без норвежского представительства этап не останется. А посмотреть на вторую сборную Норвегии на таком уровне очень интересно. Например, там будут две спортсменки 2000 года рождения — Элена Рисе Йонсен и Кристин Фоснес. А у мужчин побежит талантливый 23-летний Зиверт Вииг. На недавнем этапе в Фалуне он сумел в сильнейшей компании дойти до четвертьфинала.

Пожалуй, единственная команда, у кого в Ульрисехамне выступят все лидеры, — это хозяева, шведы. И именно их, а еще итальянца Пеллегрино стоит в первую очередь опасаться нашим Устюгову и Ретивых. Обоим россиянам в Швеции будет что терять. И ставки в этом спринте очень высоки.

Устюгов поборется за место в командном спринте

Сергей Устюгов, по собственному признанию, на фоне последствий ковида еще месяц назад катался вместе с екатеринбургскими ветеранами-любителями. А теперь, на последнем этапе в Фалуне, закрепился в статусе сильнейшего российского спринтера. Только Устюгову удалось пройти в финал и стать там четвертым. При том что полуфинал Устюгов выиграл в очень впечатляющем стиле, привезя всем остальным целую трамвайную остановку.

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В Фалуне для Устюгова будет момент истины. Место в спринте на чемпионате мира он себе уже по факту обеспечил. Устюгов, Ретивых плюс Большунов — вот три человека, которые у нас железно будут стартовать в этой гонке. Но теперь встает вопрос: как из этих троих выбрать дуэт для командного спринта?

Сложно себе представить, чтобы Большунов по своей воле отказался от первого этапа в команднике. А вот роль финишера, судя по всему, разыграют между собой Ретивых и Устюгов. И результаты гонок в Швеции сыграют в этом не последнюю роль. Форма нашего чемпиона мира по-прежнему под большим вопросом. Но если прогресс Фалуна продолжится, то Устюгов имеет все шансы даже на победу. В конце концов, когда еще начинать выигрывать, если не на гонке, где не будет ни Большунова, ни Клебо?

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