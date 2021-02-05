Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

«Основные составы сборных пропускают два этапа Кубка мира, предшествующих чемпионату мира. От российской сборной в Нове-Место может выступить Устюгов», — сообщили ТАСС в тренерском штабе российской команды.

Большунов лидирует в общем зачете, имея в активе 1 613 очков, у Якимушкина — 774 очка. Отказ от участия в двух этапах Кубка мира лишил Якимушкина шансов догнать Большунова, остальные соперники потеряли возможность догнать лидера в общем зачете ранее. Таким образом, Большунов во второй раз подряд станет обладателем Кубка мира по лыжным гонкам.