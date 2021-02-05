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20:46 (мск), источник: ТАСС

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Его ближайший преследователь россиянин Иван Якимушкин пропустит этапы Кубка мира в Швеции и Чехии.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Основные составы сборных пропускают два этапа Кубка мира, предшествующих чемпионату мира. От российской сборной в Нове-Место может выступить Устюгов», — сообщили ТАСС в тренерском штабе российской команды.

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Большунов лидирует в общем зачете, имея в активе 1 613 очков, у Якимушкина — 774 очка. Отказ от участия в двух этапах Кубка мира лишил Якимушкина шансов догнать Большунова, остальные соперники потеряли возможность догнать лидера в общем зачете ранее. Таким образом, Большунов во второй раз подряд станет обладателем Кубка мира по лыжным гонкам.

Большунов является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, четырехкратным серебряным призером чемпионата мира, двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

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