Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Устюгов и Ретивых — единственные россияне, принявшие участие в спринте на этапе в Ульрисехамне. Ретивых завоевал четвертую награду в текущем сезоне Кубка мира, ранее он по разу становился вторым и третьим в личных гонках и выиграл эстафету в составе сборной России вместе с досрочным победителем общего зачета Кубка мира Александром Большуновым, который пропускает этот этап. Серебряная медаль в субботнем спринте стала 11-й для Ретивых на этапах Кубка мира (из них шесть — в личных гонках), все были завоеваны в спринте.