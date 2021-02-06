Устюгов войдет в состав сборной России на чемпионат мира

28-летний Устюгов пропустил несколько этапов Кубка мира из-за последствий коронавируса. Чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

«Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть, — цитирует “РИА Новости” Вяльбе. — Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях».

В субботу, 6 февраля, Устюгов стал шестым в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Второе место занял еще один россиянин Глеб Ретивых.