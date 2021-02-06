Лыжники Большунов и Устюгов приглашены на апрельский Югорский марафон в Ханты-Мансийск

«Сейчас сборная России по лыжным гонкам готовится к чемпионату мира, это самая важная задача на данный момент, — заметил Крянин. — Наш марафон пройдет только в апреле, но уже сейчас могу сказать, что на него приглашены все члены национальной команды, включая Большунова и Устюгова. Мы всегда рады нашим сборникам и создадим для них самые комфортные условия. Они получат здесь возможность не только выйти на старт, но и хорошо потренироваться, пройти закатку и спокойно закончить сезон».
«Югорский марафон задуман прежде всего как праздник для любителей лыжного спорта, которые получают возможность постоять на одной поляне с мировыми лидерами. У нас общий старт, все уходят на лыжню одновременно без всяких разделений. По моей информации, к нам планируют приехать не только лыжники, но и ведущие биатлонисты», — продолжил собеседник ТАСС.
По словам Крянина, из-за пандемии коронавируса Югорский марафон — 2021 пройдет с определенными ограничениями. «Но при поддержке Елены Валерьевны Вяльбе (президента Федерации лыжных гонок России) и губернатора (Натальи Комаровой — прим. ТАСС) нам все-таки удалось отстоять этот марафон», — заключил собеседник агентства.