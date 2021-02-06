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19:19 (мск), источник: ТАСС

Лыжники Большунов и Устюгов приглашены на апрельский Югорский марафон в Ханты-Мансийск

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Представители сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов приглашены на Югорский лыжный марафон, который пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия Сергей Крянин.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас сборная России по лыжным гонкам готовится к чемпионату мира, это самая важная задача на данный момент, — заметил Крянин. — Наш марафон пройдет только в апреле, но уже сейчас могу сказать, что на него приглашены все члены национальной команды, включая Большунова и Устюгова. Мы всегда рады нашим сборникам и создадим для них самые комфортные условия. Они получат здесь возможность не только выйти на старт, но и хорошо потренироваться, пройти закатку и спокойно закончить сезон».

«Югорский марафон задуман прежде всего как праздник для любителей лыжного спорта, которые получают возможность постоять на одной поляне с мировыми лидерами. У нас общий старт, все уходят на лыжню одновременно без всяких разделений. По моей информации, к нам планируют приехать не только лыжники, но и ведущие биатлонисты», — продолжил собеседник ТАСС.

По словам Крянина, из-за пандемии коронавируса Югорский марафон — 2021 пройдет с определенными ограничениями. «Но при поддержке Елены Валерьевны Вяльбе (президента Федерации лыжных гонок России) и губернатора (Натальи Комаровой — прим. ТАСС) нам все-таки удалось отстоять этот марафон», — заключил собеседник агентства.

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