Лыжники Большунов и Устюгов приглашены на апрельский Югорский марафон в Ханты-Мансийск

«Сейчас сборная России по лыжным гонкам готовится к чемпионату мира, это самая важная задача на данный момент, — заметил Крянин. — Наш марафон пройдет только в апреле, но уже сейчас могу сказать, что на него приглашены все члены национальной команды, включая Большунова и Устюгова. Мы всегда рады нашим сборникам и создадим для них самые комфортные условия. Они получат здесь возможность не только выйти на старт, но и хорошо потренироваться, пройти закатку и спокойно закончить сезон».