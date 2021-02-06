Лыжница Непряева приступила к тренировкам и выступит на чемпионате мира

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве в воскресенье.
«Наталья будет участвовать в чемпионате мира. Не думаю, что она будет в суперформе, все-таки травма серьезная, за такой короткий период ничего еще не срастется. На каких дистанциях выступит, пока говорить сложно», — отметила Вяльбе.
«Непряева уже тренируется. Насколько это возможно — тренироваться с одной рукой», — добавила глава ФЛГР.
Чемпионат мира пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.
Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 — третье. В нынешнем сезоне она идет шестой в общем зачете.