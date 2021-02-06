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20:40 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Непряева приступила к тренировкам и выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам россиянка Наталья Непряева уже приступила к тренировкам, она выступит на чемпионате мира по лыжным видам спорта, несмотря на травму. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве в воскресенье.

«Наталья будет участвовать в чемпионате мира. Не думаю, что она будет в суперформе, все-таки травма серьезная, за такой короткий период ничего еще не срастется. На каких дистанциях выступит, пока говорить сложно», — отметила Вяльбе.

«Непряева уже тренируется. Насколько это возможно — тренироваться с одной рукой», — добавила глава ФЛГР.

Чемпионат мира пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 — третье. В нынешнем сезоне она идет шестой в общем зачете.

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