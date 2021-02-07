Климов вернется в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина после отстранения

Климов был временно отстранен от выступления за основную команду за самовольный отказ от участия в январском тренировочном сборе.

«Планируем, что он присоединится к команде на этапе Кубка мира в Закопане, который пройдет с 12 по 14 февраля. До среды он будет находиться на сборе в Чайковском», — сказал Дубровский.

Глава федерации подчеркнул, что Климов сохраняет шанс попасть в состав сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

Климову 27 лет, в ноябре 2018 года он стал первым российским прыгуном, которому удалось одержать победу на этапе Кубка мира. В том же году он победил в общем зачете летнего Гран-при.