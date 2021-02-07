Климов вернется в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина после отстранения

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Монако
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Анже
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Кротоне
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Верона
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
Нефтехимик
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
Динамо Мн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Кадис
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
Барыс
32
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
ЦСКА
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Бордо
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Сампдория
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
40
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Болонья
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:15
Шеффилд Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Б
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
64
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
8Макгрегор проиграл Порье
15:41 (мск), источник: ТАСС

Климов вернется в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина после отстранения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Самый титулованный российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов на следующей неделе возобновит выступление в Кубке мира после временного отстранения. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Климов был временно отстранен от выступления за основную команду за самовольный отказ от участия в январском тренировочном сборе.

«Планируем, что он присоединится к команде на этапе Кубка мира в Закопане, который пройдет с 12 по 14 февраля. До среды он будет находиться на сборе в Чайковском», — сказал Дубровский.

Глава федерации подчеркнул, что Климов сохраняет шанс попасть в состав сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

Климову 27 лет, в ноябре 2018 года он стал первым российским прыгуном, которому удалось одержать победу на этапе Кубка мира. В том же году он победил в общем зачете летнего Гран-при.

В нынешнем сезоне Климов занимает 37-е место в общем зачете Кубка мира. На пять строчек выше располагается его соотечественник Михаил Назаров.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Лучший русский тяж в UFC нокаутировал легенду ММА
В Америке критиковали русскую звезду - Малкин наконец-то ответил
Сборная России по теннису выиграла ATP Cup
УЕФА назвал место проведения матча ЛЧ «Лейпциг» - «Ливерпуль»
Футболист «Спартака» получил травму в товарищеском матче
«Уэска» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Милан» - «Кротоне» и другие матчи Серии А (видеотрансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь