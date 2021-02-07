Команда России не вышла в финал спринта на этапе Кубка мира из-за падения лыжника Ретивых

В составе сборной России выступали Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. На последнем этапе полуфинальной гонки Ретивых и финский лыжник Вернери Сухонен упали на середине последнего круга, в результате чего сборная России финишировала девятой и не смогла пробиться в финал.
Победу в гонке одержала сборная Италии, преодолевшая дистанцию в финале за 18 минут 29,00 секунд, вторыми стали швейцарцы (отставание — 1,10 секунды), впервые в истории поднявшиеся на подиум в этой дисциплине на этапах Кубка мира, третьими — вторая команда Швеции (+1,61). В женской части соревнований победу одержала сборная Словении (19.40,18), второе место заняла команда Швеции (+0,18), третье — сборная Швейцарии (+0,25).
24 января после финиша в эстафете выигравший досрочно общий зачет Кубка мира Александр Большунов намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения относительно поведения на трассе Мяки.
Ретивых завоевал серебряную медаль в личной спринтерской гонке в субботу.
Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место 20—21 февраля. В субботу состоится спринт классическим стилем, в воскресенье — гонка с раздельного старта свободным стилем. Церемония открытия чемпионата мира по лыжным гонкам в германском Оберстдорфе пройдет 22 февраля.