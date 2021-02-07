Команда России не вышла в финал спринта на этапе Кубка мира из-за падения лыжника Ретивых

В составе сборной России выступали Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. На последнем этапе полуфинальной гонки Ретивых и финский лыжник Вернери Сухонен упали на середине последнего круга, в результате чего сборная России финишировала девятой и не смогла пробиться в финал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945" data-vnd="87cf79f6e1beb413c945" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=87cf79f6e1beb413c945" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

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Победу в гонке одержала сборная Италии, преодолевшая дистанцию в финале за 18 минут 29,00 секунд, вторыми стали швейцарцы (отставание — 1,10 секунды), впервые в истории поднявшиеся на подиум в этой дисциплине на этапах Кубка мира, третьими — вторая команда Швеции (+1,61). В женской части соревнований победу одержала сборная Словении (19.40,18), второе место заняла команда Швеции (+0,18), третье — сборная Швейцарии (+0,25).

24 января после финиша в эстафете выигравший досрочно общий зачет Кубка мира Александр Большунов намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения относительно поведения на трассе Мяки.

Ретивых завоевал серебряную медаль в личной спринтерской гонке в субботу.