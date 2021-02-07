Сборная России обратится в международную федерацию в связи с падением Ретивых в Кубке мира

В воскресенье Ретивых упал в полуфинале командного спринта, столкнувшись на спуске с финном Вернери Сухоненом. Падение не позволило российской команде, в составе которой также бежал Сергей Устюгов, выйти в финал.

«Я обсудил ситуацию с Маркусом, он сказал, что будет отправлять всю информацию [рейс-директору по лыжным гонкам FIS] Пьеру Миньере, чтобы за такие нарушения наказывали. Сейчас даже желтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, он в таких ситуациях будет действовать осторожнее», — сказал Ретивых.

«А пока это все остается безнаказанным. Маркус уже поднимал этот вопрос на “Тур де Ски”, но там каждый раз новое видение ситуации. В итоге мы ничего не можем добиться, апелляции ни к чему не приводят», — добавил он.

Ретивых, завоевавший в субботу серебро в личном спринте, виновным в завале считает финского лыжника. «На повторе видно, что он идет слева от меня и после — резко вправо. Траектория у финна была свободной, я не знаю, зачем он стал смещаться вправо. Может, он устал и голова у него отключилась», — заметил лыжник.