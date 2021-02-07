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16:45 (мск), источник: ТАСС

Сборная России обратится в международную федерацию в связи с падением Ретивых в Кубке мира

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной России Маркус Крамер обратится в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в связи с падением Глеба Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Об этом заявил Ретивых во время эфира в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Ретивых упал в полуфинале командного спринта, столкнувшись на спуске с финном Вернери Сухоненом. Падение не позволило российской команде, в составе которой также бежал Сергей Устюгов, выйти в финал.

«Я обсудил ситуацию с Маркусом, он сказал, что будет отправлять всю информацию [рейс-директору по лыжным гонкам FIS] Пьеру Миньере, чтобы за такие нарушения наказывали. Сейчас даже желтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, он в таких ситуациях будет действовать осторожнее», — сказал Ретивых.

«А пока это все остается безнаказанным. Маркус уже поднимал этот вопрос на “Тур де Ски”, но там каждый раз новое видение ситуации. В итоге мы ничего не можем добиться, апелляции ни к чему не приводят», — добавил он.

Ретивых, завоевавший в субботу серебро в личном спринте, виновным в завале считает финского лыжника. «На повторе видно, что он идет слева от меня и после — резко вправо. Траектория у финна была свободной, я не знаю, зачем он стал смещаться вправо. Может, он устал и голова у него отключилась», — заметил лыжник.

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты столкнулись Александр Большунов и финн Йони Мяки. Контакт не позволил лидеру российской сборной побороться за медаль. В ответ на действия соперника Большунов отмахнулся палкой, после финиша — врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали.

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