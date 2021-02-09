Толкнувший российского лыжника финн пожаловался на реакцию сборной России

Сухонен заявил, что россияне слишком резко отреагировали на ситуацию с падением Ретивых и многое сделали по этому поводу. «Однако я прочитал обо всем в СМИ. Никто ни разу не пришел ко мне, чтобы поговорить», — добавил спортсмен.

Столкновение Ретивых и Сухонена произошло 7 февраля. На одном из поворотов трассы между спортсменами произошел контакт, в результате чего оба оказались на снегу. В итоге российская команда пришла к финишу девятой и не смогла пробиться в финал соревнований.

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