Первый в истории Казахстана чемпион зимней Паралимпиады Колядин дисквалифицирован за допинг
Уже известен срок его наказания.
Уже известен срок его наказания.
Первый в истории современного Казахстана обладатель золотой медали зимних Паралимпийских игр Александр Колядин сдал положительный тест на допинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
47-летний спортсмен попался на употреблении мельдония. Он дисквалифицирован на три года — с 13 января 2021 по 13 января 2024.
Напомним, Колядин завоевал «золото» на Паралимпийских зимних играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Он занял первое место в спринте на 1,5 километра классическим стилем стоя.