Первый в истории Казахстана чемпион зимней Паралимпиады Колядин дисквалифицирован за допинг

Первый в истории современного Казахстана обладатель золотой медали зимних Паралимпийских игр Александр Колядин сдал положительный тест на допинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

47-летний спортсмен попался на употреблении мельдония. Он дисквалифицирован на три года — с 13 января 2021 по 13 января 2024.