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16:02 (мск), источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион горнолыжник Тед Лигети объявил о завершении карьеры

ТАСС, 9 февраля. Двукратный олимпийский чемпион американский горнолыжник Тед Лигети принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает издание New York Times.

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Источник: РИА "Новости"

По словам 36-летнего спортсмена, он хочет больше времени проводить с семьей. «Мои приоритеты изменились. Я не хочу больше проводить по четыре-пять недель вдали от дома на тренировках или соревнованиях. Кроме того, я не думаю, что могу и дальше выступать на должном уровне».

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В последний раз в карьере он выйдет на трассу на чемпионате мира в Кортина-д’Ампеццо (Италия) 19 февраля.

Лигети завоевал золотые медали в комбинации на Олимпийских играх в Турине в 2006 году и в гигантском слаломе на Играх-2014 в Сочи. Он является единственным американцем — двукратным олимпийским чемпионом по горнолыжному спорту. На его счету 25 побед на этапах Кубка мира и пять золотых медалей на чемпионатах мира.

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