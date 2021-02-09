Двукратный олимпийский чемпион горнолыжник Тед Лигети объявил о завершении карьеры

По словам 36-летнего спортсмена, он хочет больше времени проводить с семьей. «Мои приоритеты изменились. Я не хочу больше проводить по четыре-пять недель вдали от дома на тренировках или соревнованиях. Кроме того, я не думаю, что могу и дальше выступать на должном уровне».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8176053d811915611bf8" data-vnd="8176053d811915611bf8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8176053d811915611bf8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В последний раз в карьере он выйдет на трассу на чемпионате мира в Кортина-д’Ампеццо (Италия) 19 февраля.