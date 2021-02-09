Определен состав российской команды на чемпионат мира по фристайлу в ски-кроссe

В него вошли Анастасия Чирцова, Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Артем Набиулин и Владимир Шмыров.

Чемпионат мира в дисциплине «ски-кросс» пройдет в шведском Идре с 10 по 13 февраля. Спортсмены будут выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России, официальное название команды — Russian Ski Federation (RSF).