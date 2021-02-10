Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Б
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
16
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
10СКА разгромил «Спартак»
14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Фуркад осудил поведение норвежских лыжников и решил болеть за Большунова

Французский биатлонист Симон Фуркад осудил поведение норвежских лыжников перед чемпионатом мира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По мнению Фуркада, норвежцы слишком много хвастаются будущими победами на турнире. «Поэтому я решил болеть за Александра Большунова и надеяться, что он сможет выиграть несколько гонок», — заявил он, добавив, что в этом сезоне россиянин показывает отличные результаты и полностью готов перед главными стартами.

Симон Фуркад — чемпион мира-2009 в смешанной эстафете, брат пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада.

4 февраля норвежские журналисты уличили Большунова в подражании местным лыжникам. Они заявили, что россиянин копирует путь Йоханнеса Клебо, который всегда берет паузу перед важными стартами, и посчитали, что норвежцы должны его обыграть.

В этом сезоне Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, набрав 1613 очков. Ближайший преследователь Иван Якимушкин отстает от него на 839 очков. Таким образом, Большунов во второй раз подряд станет обладателем трофея.

Чемпионат мира по лыжным гонкам должен пройти с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девушка-боец MMA сделала серию снимков в бикини
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Роналду может сыграть против Миранчука, Зидан снова выше «Барсы»
Семак: «Зенит» - это не империя зла
AS: Рамос не хочет уходить из мадридского «Реала»
Сергачев сделал ассистентский хет-трик в матче за «Тампу»
Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open
Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь