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08:27 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Галышева завоевала «золото» на международном турнире в США

Казахстанка обошла американок.

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Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева завоевала «золото» на международном турнире по фристайлу-могулу FIS Open, проходящем в Дир-Вэлли (США), передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Галышева заняла первое место с результатом 81,63 балла. Второе место заняла представительница США Авиталь Кэрол (79,69). Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Элизабет Лэмли (77,76). Казахстанки Аяулым Амренова и Анастасия Городко заняли 15-е и 41-е места соответственно.

У мужчин подиум разделили представители США. Так, первым стал Джоэл Хедрик, следом расположились Коул Макдональд и Алекс Льюис.

А казахстанцы Павел Колмаков, Сергей Романов и Антон Бондарев стали восьмым, 15-м и 20-м соответственно.

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