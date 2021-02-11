Юлия Галышева завоевала «золото» на международном турнире в США
Казахстанка обошла американок.
Казахстанка обошла американок.
Бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева завоевала «золото» на международном турнире по
Галышева заняла первое место с результатом 81,63 балла. Второе место заняла представительница США Авиталь Кэрол (79,69). Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Элизабет Лэмли (77,76). Казахстанки Аяулым Амренова и Анастасия Городко заняли 15-е и 41-е места соответственно.
У мужчин подиум разделили представители США. Так, первым стал Джоэл Хедрик, следом расположились Коул Макдональд и Алекс Льюис.
А казахстанцы Павел Колмаков, Сергей Романов и Антон Бондарев стали восьмым, 15-м и 20-м соответственно.