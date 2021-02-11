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13:18 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе и Легков примут участие в гонке «Лыжни России» в Магадане

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Александр Легков примут участие в гонке «Лыжни России» в Магадане. Об этом Вяльбе заявила на пресс-конференции в ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Для многих людей это настоящий праздник, люди выходят семьями, посвящают этот день полностью спорту, — сказала Вяльбе. — Сейчас в нашей стране подъем — люди занимаются не только в залах, а приходят на лыжню. В прошлые выходные был праздник зимних видов спорта, и я, как житель Подмосковья, скажу — на стоянках мест нет, люди с удовольствием приходят кататься».

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«Я впервые в жизни буду смотреть “Лыжню России”, я улетаю в Магадан, там будет со мной Александр Легков. Многие будут спать, а мы уже пробежим», — добавила Вяльбе.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

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