Вяльбе и Легков примут участие в гонке «Лыжни России» в Магадане

«Для многих людей это настоящий праздник, люди выходят семьями, посвящают этот день полностью спорту, — сказала Вяльбе. — Сейчас в нашей стране подъем — люди занимаются не только в залах, а приходят на лыжню. В прошлые выходные был праздник зимних видов спорта, и я, как житель Подмосковья, скажу — на стоянках мест нет, люди с удовольствием приходят кататься».
«Я впервые в жизни буду смотреть “Лыжню России”, я улетаю в Магадан, там будет со мной Александр Легков. Многие будут спать, а мы уже пробежим», — добавила Вяльбе.
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.