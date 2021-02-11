Вяльбе и Легков примут участие в гонке «Лыжни России» в Магадане

«Для многих людей это настоящий праздник, люди выходят семьями, посвящают этот день полностью спорту, — сказала Вяльбе. — Сейчас в нашей стране подъем — люди занимаются не только в залах, а приходят на лыжню. В прошлые выходные был праздник зимних видов спорта, и я, как житель Подмосковья, скажу — на стоянках мест нет, люди с удовольствием приходят кататься».