Финская полиция не будет направлять дело лыжника Большунова в прокуратуру

«Полиция завершила предварительное рассмотрение инцидента в эстафетной гонке, — говорится в сообщении. — Произошедшее соответствует статье о нанесении легких увечий. Истец сообщил, что не требует наказания или компенсации. Дело не будет проходить через фазы предварительного расследования и предъявления обвинения, поскольку у прокурора нет права для выдвижения обвинения».

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Конфликтная ситуация между Большуновым и Мяки произошла 24 января в эстафетной гонке в финском Лахти в январе. Финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой, сместившись в сторону российского лыжника и зацепив его лыжу. В ответ Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за свое поведение.