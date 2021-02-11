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18:01 (мск), источник: Sport24

Российскую лыжницу Фалееву лишили золота в спринте на молодежном ЧМ

Завершился женский спринт классическим стилем на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Вуокатти.

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Источник: https://flgr-results.ru

Россиянка Анастасия Фалеева, преодолевшая дистанцию в 1,1 км за 2.37,48, одержала победу, однако по итогам гонки лишилась золота. Спортсменка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой на финальном отрезке, в результате Беранова упала и пришла последней. За это к результату Фалеевой прибавили две минуты, она опустилась на последнее место.

Победа досталась немке Лизе Лохманн, серебро завоевала россиянка Христина Мацокина.

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