Шипулин и Алыпов примут участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

«У нас заявился участник и призер, победитель “Лыжни России”, также член сборной России по лыжным гонкам Никита Ступак. Ожидается, что мы увидим на мероприятии известных наших спортсменов — это Антон Шипулин и Иван Алыпов. Это те люди, которые, на наш взгляд, пропагандируют сегодня спорт, лыжные гонки, биатлон в Свердловской области», — сказал он.
Основной площадкой для очного проведения гонки «Лыжня России» станет спортивный комплекс «Аист» в Нижнем Тагиле, мероприятие пройдет без зрителей из-за пандемии. В гонке ожидается участие 200 профессиональных спортсменов, для них будут организованы раздевалки и горячее питание. Победители забега получат снегоходы.
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2020 году «Лыжня России» в Нижнем Тагиле проходила на полигоне «Старатель», участниками стали 17 тыс. человек.