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14:46 (мск), источник: ТАСС

Шипулин и Алыпов примут участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов и член сборной России по лыжным гонкам Никита Ступак примут участие в гонке «Лыжня России» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил директор центрального старта гонки в регионе Дмитрий Чукреев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас заявился участник и призер, победитель “Лыжни России”, также член сборной России по лыжным гонкам Никита Ступак. Ожидается, что мы увидим на мероприятии известных наших спортсменов — это Антон Шипулин и Иван Алыпов. Это те люди, которые, на наш взгляд, пропагандируют сегодня спорт, лыжные гонки, биатлон в Свердловской области», — сказал он.

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Основной площадкой для очного проведения гонки «Лыжня России» станет спортивный комплекс «Аист» в Нижнем Тагиле, мероприятие пройдет без зрителей из-за пандемии. В гонке ожидается участие 200 профессиональных спортсменов, для них будут организованы раздевалки и горячее питание. Победители забега получат снегоходы.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2020 году «Лыжня России» в Нижнем Тагиле проходила на полигоне «Старатель», участниками стали 17 тыс. человек.

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