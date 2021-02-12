Шипулин и Алыпов примут участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

«У нас заявился участник и призер, победитель “Лыжни России”, также член сборной России по лыжным гонкам Никита Ступак. Ожидается, что мы увидим на мероприятии известных наших спортсменов — это Антон Шипулин и Иван Алыпов. Это те люди, которые, на наш взгляд, пропагандируют сегодня спорт, лыжные гонки, биатлон в Свердловской области», — сказал он.