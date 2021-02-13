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13:00 (мск), источник: ТАСС

Путин направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и очень популярных соревнований не прерывается уже много лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни подает пример другим», — отметил президент.

Глава государства пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в субботу в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Гонка организована в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Планируется, что участниками гонки станут порядка 1,5 млн человек. Центральной площадкой мероприятия в этом году является олимпийский центр «Планерная» в Московской области. Старты «Лыжни России» были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

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