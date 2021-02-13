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14:22 (мск), источник: ТАСС

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 13 февраля. Женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4×3,3 км на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, проходящем в Финляндии.

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В составе российской команды на дистанцию вышли Анна Кожинова, Евгения Крупицкая, Ольга Жолудева и Вероника Степанова. Победителями гонки стали шведки, показавшие результат 37 минут 50,50 секунд, третье место заняла сборная Норвегии (отставание — 26,40). Отставание россиянок от победительниц составило 0,30.

Позднее в субботу пройдет мужская эстафета 4×5 км среди юниоров. Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в финских Лахти и Вуокатти завершится 14 февраля.

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