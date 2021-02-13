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16:11 (мск), источник: ТАСС

Россияне стали вторыми в смешанной эстафете на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам

ТАСС, 13 февраля. Сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в смешанной эстафете 4×5 км на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, проходящем в Финляндии.

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В составе российской команды на дистанцию вышли Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Анна Грухвина. Победителями гонки стали норвежцы, преодолевшие дистанцию за 52 минуты 52,90 секунды, третье место заняла команда Швеции (отставание — 7,70). Отставание россиян составило 3,90 секунды.

Ранее в субботу россияне завоевали серебро в женской эстафете 4×3,3 км среди юниоров и бронзу в мужской эстафете 4×5 км среди юниоров. Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в финских Лахти и Вуокатти завершится 14 февраля.

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