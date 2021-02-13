Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Уэска
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Бернли
02
Хоккей. Европа
1-й период
Швеция
Россия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Герта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Ливерпуль
31
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ланс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. Европа
14:00
Финляндия
Чехия
Б
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
14.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
14.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
14.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
14.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
14.02
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
14.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.02
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
14.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
16:49 (мск), источник: ТАСС

Снежный праздник. Центральный старт «Лыжни России» прошел в Химках

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», которая проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», стартовала в субботу в 72 регионах страны. В этом году центральный старт мероприятия прошел в подмосковных Химках.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Почетными гостями церемонии открытия гонки стали министр спорта РФ Олег Матыцин, министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и призер Олимпийских игр Александр Завьялов.

Читайте также
Путин направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

«Уверен, этот день подарит нам много эмоций. От имени Минспорта поздравляю вас, благодарю всех организаторов, которые организовали проведение этого мероприятия в такой непростой период, — сказал Матыцин. — Уверен, все сегодня будут счастливы, эта энергия поможет нам преодолеть все трудности. Успехов и вперед!».

«Московская область соскучилась по большим лыжным стартам, в 2020 году не было снега, зато были большие ограничения из-за коронавируса. В этом году мы ограничили количество участников пятью тысячами человек, хотя обычно на старт выходит 10−15 тысяч», — отметил Терюшков.

Старт гонке дала Ирина Роднина выстрелом из стартового пистолета.

Читайте также
Шипулин и Алыпов примут участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

Подарок погоды

Всего участниками гонки в Химках стали порядка 5 тысяч человек, лыжникам не помешали даже сюрпризы от погоды — ощутимый мороз и снегопад. Чтобы участники не замерзли и смогли подкрепиться после забега, на мероприятии работала полевая кухня.

«Вчера и сегодня ночью выпало такое количество снега, что мы всю ночь готовили трассу, — признался Терюшков. — По ней проходили ратраки, выравнивали, поэтому сейчас трасса в очень хорошем состоянии. Думали, что будет непросто, но в итоге все справились».

Качество трассы отметил после финиша и Матыцин. Министр спорта РФ вышел на лыжню вместе с остальными участниками забега.

«Лыжня великолепная, спасибо организаторам и погоде, такой праздник она подарила москвичам, всем, кто пришел сегодня на “Лыжню России”, — сказал Матыцин. — Хочу выразить всем признательность — главам регионов, министрам спорта, организаторам, федерациям лыжного спорта за то, что мы сегодня вместе в это непростое время встали на лыжню, сказали, что мы спортивная семья и нам по плечу любые задачи».

«Это праздник для всех поколений. Видим, что сюда приходят и семьи, и пожилые люди, и наши прославленные олимпийские чемпионы рядом с нами. Это вдохновляет и говорит о том, что жизнь продолжается, впереди победы. Всех поздравляю и желаю здоровья, занимайтесь спортом, ведь, как мы говорим, спорт — это норма жизни», — добавил Матыцин.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.
Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Экс-игрок «Зенита» подпишет соглашение с ЦСКА до конца сезона
Зидана рассматривают в качестве будущего тренера сборной Франции
Пирло уволит Гаттузо: Топ-5 ставок выходных
Стало известно место проведения последних этапов КМ по биатлону
СМИ узнали причину ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»
«Барселона» - «Алавес» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Наполи» - «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь