Снежный праздник. Центральный старт «Лыжни России» прошел в Химках

Почетными гостями церемонии открытия гонки стали министр спорта РФ Олег Матыцин, министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и призер Олимпийских игр Александр Завьялов.

«Уверен, этот день подарит нам много эмоций. От имени Минспорта поздравляю вас, благодарю всех организаторов, которые организовали проведение этого мероприятия в такой непростой период, — сказал Матыцин. — Уверен, все сегодня будут счастливы, эта энергия поможет нам преодолеть все трудности. Успехов и вперед!».

«Московская область соскучилась по большим лыжным стартам, в 2020 году не было снега, зато были большие ограничения из-за коронавируса. В этом году мы ограничили количество участников пятью тысячами человек, хотя обычно на старт выходит 10−15 тысяч», — отметил Терюшков.

Старт гонке дала Ирина Роднина выстрелом из стартового пистолета.

Подарок погоды

Всего участниками гонки в Химках стали порядка 5 тысяч человек, лыжникам не помешали даже сюрпризы от погоды — ощутимый мороз и снегопад. Чтобы участники не замерзли и смогли подкрепиться после забега, на мероприятии работала полевая кухня.

«Вчера и сегодня ночью выпало такое количество снега, что мы всю ночь готовили трассу, — признался Терюшков. — По ней проходили ратраки, выравнивали, поэтому сейчас трасса в очень хорошем состоянии. Думали, что будет непросто, но в итоге все справились».

Качество трассы отметил после финиша и Матыцин. Министр спорта РФ вышел на лыжню вместе с остальными участниками забега.

«Лыжня великолепная, спасибо организаторам и погоде, такой праздник она подарила москвичам, всем, кто пришел сегодня на “Лыжню России”, — сказал Матыцин. — Хочу выразить всем признательность — главам регионов, министрам спорта, организаторам, федерациям лыжного спорта за то, что мы сегодня вместе в это непростое время встали на лыжню, сказали, что мы спортивная семья и нам по плечу любые задачи».

«Это праздник для всех поколений. Видим, что сюда приходят и семьи, и пожилые люди, и наши прославленные олимпийские чемпионы рядом с нами. Это вдохновляет и говорит о том, что жизнь продолжается, впереди победы. Всех поздравляю и желаю здоровья, занимайтесь спортом, ведь, как мы говорим, спорт — это норма жизни», — добавил Матыцин.