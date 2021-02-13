Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место в следующие выходные отменен

Соревнования в Нове-Место должны были состояться в следующие выходные ( 20—21 февраля ). В пятницу стало известно, что Германия, где 25 февраля — 7 марта пройдет чемпионат мира, ввела контроль на границе с Чехией из-за распространения там мутировавших версий коронавируса. Любой, находившийся в Чехии в течение 10 дней до въезда в Германию, обязан будет пробыть на карантине от 5 до 10 дней. При этом участникам чемпионата мира в Оберстдорфе немецкими властями не было предоставлено каких-либо исключений.

«Из общения с организаторами чемпионата мира следует, что любой, кто примет участие в Кубке мира в Нове-Место, не сможет выступить на чемпионате мира или по крайней мере в значительной его части из-за карантина. Мы понимаем, что для всех команд участие в чемпионате мира, который является самым ожидаемым событием текущего сезона, безусловно, имеет наивысший приоритет. Поэтому после переговоров с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) мы решили, что этап Кубка мира в Нове-Место не состоится в следующие выходные», — сказал представитель Чешской федерации лыжного спорта Лукаш Сахер.