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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Ившин выиграл золото в масс-старте на юниорском ЧМ. Жуль — 4-й

Российский лыжник Александр Ившин завоевал золото в масс-старте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

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Второе место досталось немцу Яну-Фридриху Доерксу. Бронзовая медаль у представителя Финляндии Александра Стальберга.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Юниоры. Масс-старт, 30 км. Классический стиль

1. Александр Ившин (Россия) — 1:21.22,20
2. Ян-Фридрих Доеркс (Германия) — отставание 2,60
3. Александр Стальберг (Финляндия) — + 5,60
4. Виктор Жуль (Россия) — + 38,50
5. Томас Стивен (Канада) — + 39,90
6. Корбиниан Хайланд (Германия) — + 40,30
7. Алессандро Чиоккетти (Италия) — + 40,60
8. Трульс Гиссельман (Швеция) — + 41,30
9. Агнар Йельмесет (Норвегия) — + 52,00
10. Киркеберг Моерк (Норвегия) — + 56,00.

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