Александр Ившин выиграл золото в масс-старте на юниорском ЧМ. Жуль — 4-й
Российский лыжник Александр Ившин завоевал золото в
Российский лыжник Александр Ившин завоевал золото в
Второе место досталось немцу
Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Юниоры.
1. Александр Ившин (Россия) — 1:21.22,20
2.
3. Александр Стальберг (Финляндия) — + 5,60
4. Виктор Жуль (Россия) — + 38,50
5. Томас Стивен (Канада) — + 39,90
6. Корбиниан Хайланд (Германия) — + 40,30
7. Алессандро Чиоккетти (Италия) — + 40,60
8. Трульс Гиссельман (Швеция) — + 41,30
9. Агнар Йельмесет (Норвегия) — + 52,00
10. Киркеберг Моерк (Норвегия) — + 56,00.