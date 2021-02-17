Российский лыжник перешел в сборную Швейцарии и остался без чемпионата мира

«В состав швейцарской команды на чемпионат мира он не вошел», — заявили в федерации. По какой причине спортсмен остался без участия в турнире, не уточняется.

О том, что Черноусов будет выступать под швейцарским флагом, стало известно в мае 2020 года. В декабре российский лыжник завершил процесс перехода в команду, получив гражданство. Спортсмен отмечал, что его цель — выступить в составе сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года. Выбор новой страны связан с тем, что Черноусов женат на швейцарской лыжнице Селине Гаспарин. В браке у них двое детей.

34-летний Черноусов — бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи в гонке на 50 километров. Также на его счету бронза чемпионата мира 2011 года.

Чемпионат мира 2021 года пройдет с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберсдорфе.