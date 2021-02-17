Стал известен состав мужской сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира
ТАСС, 17 февраля. Тренерский штаб мужской сборной России по лыжным гонкам сформировал состав на чемпионат мира. Об этом сообщает
ТАСС, 17 февраля. Тренерский штаб мужской сборной России по лыжным гонкам сформировал состав на чемпионат мира. Об этом сообщает
В сборную вошли Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
Большунов досрочно стал победителем Кубка мира сезона-2020/21. Двукратный чемпион мира Устюгов пропустил большую часть сезона
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта в германском Оберстдорфе.