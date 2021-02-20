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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе пожаловалась на несправедливость FIS к России по сравнению с Норвегией

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожаловалась на несправедливость Международной федерации лыжного спорта (FIS) к России по сравнению с Норвегией. Ее слова приводит РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Вяльбе рассказала, что Россия претендовала на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам, однако FIS отдала это право Норвегии. Она обратила внимание на то, что королевство в этом сезоне отказалось проводить этапы турнира из-за пандемии коронавируса. «У FIS есть спонсор норвежский, но это все равно несправедливо и неправильно. Норвегии отдается приоритет», — посетовала глава ФЛГР.

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Вяльбе добавила, что в конечном счете Норвегия отказалась и от проведения финала Кубка мира, и теперь в FIS вынуждены искать замену. По ее мнению, скорее всего, соревнования пройдут в чешском Нове-Месте.

4 февраля норвежские журналисты уличили россиянина Александра Большунова в подражании местным лыжникам. Они заявили, что россиянин копирует путь Йоханнеса Клебо, который всегда берет паузу перед важными стартами, и посчитали, что норвежцы должны его обыграть.

В этом сезоне Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, набрав 1613 очков. Ближайший преследователь Иван Якимушкин отстает от него на 839 очков. Таким образом, Большунов во второй раз подряд станет обладателем трофея. Финальный этап турнира намечен на середину марта.

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