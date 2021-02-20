Вяльбе пожаловалась на несправедливость FIS к России по сравнению с Норвегией

Вяльбе рассказала, что Россия претендовала на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам, однако FIS отдала это право Норвегии. Она обратила внимание на то, что королевство в этом сезоне отказалось проводить этапы турнира из-за пандемии коронавируса. «У FIS есть спонсор норвежский, но это все равно несправедливо и неправильно. Норвегии отдается приоритет», — посетовала глава ФЛГР.

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Вяльбе добавила, что в конечном счете Норвегия отказалась и от проведения финала Кубка мира, и теперь в FIS вынуждены искать замену. По ее мнению, скорее всего, соревнования пройдут в чешском Нове-Месте.

4 февраля норвежские журналисты уличили россиянина Александра Большунова в подражании местным лыжникам. Они заявили, что россиянин копирует путь Йоханнеса Клебо, который всегда берет паузу перед важными стартами, и посчитали, что норвежцы должны его обыграть.