Непряева готова выступить в первой гонке чемпионата мира по лыжным гонкам

29 января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве 31 января.

«Думаю, что в первой гонке чемпионата мира она будет готова стартовать», — сказал Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германском Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Первая женская лыжная гонка состоится 25 февраля. Спортсменки разыграют медали в спринте.