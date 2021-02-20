Чешская лыжница назвала русских тупыми и сравнила Большунова с обезьяной

Беранова вспомнила о столкновении с россиянкой Анастасией Фалеевой на чемпионате мира среди юниоров и сравнила ситуацию с инцидентом между Александром Большуновым и финном Йони Мяки. «Зачем он ударил его палкой? Это кажется мне совершенно неуместным, как поведение обезьяны», — посчитала спортсменка. Она назвала русских тупыми из-за того, что фанаты затравили Мяки в социальных сетях.

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Инцидент между Берановой и Фалеевой произошел 11 февраля во время спринта классическим стилем.

Россиянка на финишной прямой задела лыжу соперницы, после чего та пришла к финишу последней. В результате Фалеева была оштрафована на две минуты и оказалась на последнем месте.