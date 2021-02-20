Чешская лыжница назвала русских тупыми и сравнила Большунова с обезьяной
Чешская лыжница Тереза Беранова выступила с критикой в адрес российских соперников. Ее слова приводит Sport.aktualne.cz.
Чешская лыжница Тереза Беранова выступила с критикой в адрес российских соперников. Ее слова приводит Sport.aktualne.cz.
Беранова вспомнила о столкновении с россиянкой Анастасией Фалеевой на чемпионате мира среди юниоров и сравнила ситуацию с инцидентом между Александром Большуновым и финном Йони Мяки. «Зачем он ударил его палкой? Это кажется мне совершенно неуместным, как поведение обезьяны», — посчитала спортсменка. Она назвала русских тупыми
Инцидент между Берановой и Фалеевой произошел 11 февраля во время спринта классическим стилем.
Россиянка на финишной прямой задела лыжу соперницы, после чего та пришла к финишу последней. В результате Фалеева была оштрафована на две минуты и оказалась на последнем месте.
24 января на этапе Кубка мира в Лахти россиянин Александр Большунов вступил в стычку с финном Йони Мяки на финише эстафеты. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой.