Российские лыжники провели первую контрольную тренировку на трассе ЧМ с иностранцами

«Вчера состоялась первая контрольная тренировка у мужчин и женщин в классическом спринте. Никаких выводов с точки зрения формирования состава на гонку на чемпионат мира делать не нужно, это обычный тренировочный старт, без которого нельзя обойтись из-за отмены чешского этапа Кубка мира, ранее запланированного на эти же дни. Вчера сборные ряда стран объединились, чтобы провести контрольную тренировку, сегодня будет очередной контрольный тренировочный старт — гонка коньковым стилем. Все это делается для того, чтобы набрать форму к чемпионату мира», — сказал Турышев.

По информации ТАСС, в субботней контрольной тренировке из россиян участвовали Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Евгений Белов, Денис Спицов. Вместе с россиянами в спринтерской гонке стартовали итальянец Федерико Пеллегрино, французы Люка Шанава и Рено Же, финн Лаури Леписто, словенка Анамария Лампич и другие.

«Тот же Сергей Устюгов вчера выступил неплохо, но никаких выводов, повторюсь, из этого делать не стоит. Мы пробовали определенные тактические схемы, какой участок трассы лучше отработать — либо ускоряться на спуске или стараться убежать на подъеме. Не менее важно было нам попробовать лыжи в такую теплую погоду и проверить функциональное состояние спортсменов», — добавил Турышев.

Первый комплект медалей чемпионата мира в лыжных гонках будет разыгран 25 февраля в классическом личном спринте у мужчин и женщин.