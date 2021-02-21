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12:28 (мск), источник: ТАСС

Российские лыжники провели первую контрольную тренировку на трассе ЧМ с иностранцами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская команда по лыжным гонкам провела в субботу первую контрольную тренировку на трассе чемпионата мира в германском Оберстдорфе. Как сказал ТАСС тренер команды Сергей Турышев, вместе с россиянами на лыжню вышли и представители других стран.

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Источник: РИА "Новости"

«Вчера состоялась первая контрольная тренировка у мужчин и женщин в классическом спринте. Никаких выводов с точки зрения формирования состава на гонку на чемпионат мира делать не нужно, это обычный тренировочный старт, без которого нельзя обойтись из-за отмены чешского этапа Кубка мира, ранее запланированного на эти же дни. Вчера сборные ряда стран объединились, чтобы провести контрольную тренировку, сегодня будет очередной контрольный тренировочный старт — гонка коньковым стилем. Все это делается для того, чтобы набрать форму к чемпионату мира», — сказал Турышев.

По информации ТАСС, в субботней контрольной тренировке из россиян участвовали Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Евгений Белов, Денис Спицов. Вместе с россиянами в спринтерской гонке стартовали итальянец Федерико Пеллегрино, французы Люка Шанава и Рено Же, финн Лаури Леписто, словенка Анамария Лампич и другие.

«Тот же Сергей Устюгов вчера выступил неплохо, но никаких выводов, повторюсь, из этого делать не стоит. Мы пробовали определенные тактические схемы, какой участок трассы лучше отработать — либо ускоряться на спуске или стараться убежать на подъеме. Не менее важно было нам попробовать лыжи в такую теплую погоду и проверить функциональное состояние спортсменов», — добавил Турышев.

Первый комплект медалей чемпионата мира в лыжных гонках будет разыгран 25 февраля в классическом личном спринте у мужчин и женщин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF. В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

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