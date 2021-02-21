Сорина и Мальцев выиграли контрольные гонки перед ЧМ

Мужчины пробежали 11,25 км свободным стилем (три круга по 3,75 км), женщины — 7,5 км (2 круга по 3,75 км).

Мальцев преодолел дистанцию за 26 минут и 23,3 секунды. Второй результат показал Евгений Белов (26:51,9). Сорина пробежала дистанцию 19 минут и 16 секунд. Еще одна россиянка Мария Истомина стала третьей (19:52,3).