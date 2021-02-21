Устюгов упал во время контрольной гонки в Оберстдорфе перед ЧМ

«К сожалению, Сергей упал на спуске на первом круге, после чего сразу же завершил гонку. Сергей отделался небольшими ушибами. В целом все нормально, не беспокойтесь. Спуски здесь, конечно, довольно опасные, особенно когда спортсмены вынуждены проходить их на деревянных ногах после километрового подъема. Денис Спицов сегодня, кстати, тоже прилично кувыркнулся со спуска и сломал палку. И Сергей Ардашев тоже падал. В общем, трасса тут веселая», — написал в сторис Волков.