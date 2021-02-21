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17:35 (мск), источник: Sport24

Устюгов упал во время контрольной гонки в Оберстдорфе перед ЧМ

Российский лыжник Сергей Устюгов упал и получил ушибы во время контрольной тренировки перед чемпионатом мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил аналитик сборной России Анатолий Волков.

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Источник: Reuters

«К сожалению, Сергей упал на спуске на первом круге, после чего сразу же завершил гонку. Сергей отделался небольшими ушибами. В целом все нормально, не беспокойтесь. Спуски здесь, конечно, довольно опасные, особенно когда спортсмены вынуждены проходить их на деревянных ногах после километрового подъема. Денис Спицов сегодня, кстати, тоже прилично кувыркнулся со спуска и сломал палку. И Сергей Ардашев тоже падал. В общем, трасса тут веселая», — написал в сторис Волков.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

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