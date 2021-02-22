Лыжник Большунов прибыл в Оберстдорф и готовится к ЧМ по индивидуальной программе

Первый комплект медалей чемпионата мира в лыжных видах спорта в Оберстдорфе будет разыгран 25 февраля в классическом личном спринте у мужчин и женщин.
«Александр Большунов уже прибыл в Оберстдорф. Он не участвовал в воскресной контрольной тренировке, в которой выступили практически все остальные россияне. Спортсмен готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальную форму к гонкам», — сказал Бородавко.
«Также из моей группы в Оберстдорфе уже находятся Денис Спицов и Мария Истомина», — добавил тренер.
Из группы Бородавко в состав сборной, кроме Большунова, Спицова и Истоминой, также вошли Алексей Червоткин и Наталья Непряева, которой 31 января прооперировали травмированную кисть. Эти спортсмены планируют приехать в Германию накануне старта.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF. В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).