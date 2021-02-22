Лыжник Большунов прибыл в Оберстдорф и готовится к ЧМ по индивидуальной программе

Первый комплект медалей чемпионата мира в лыжных видах спорта в Оберстдорфе будет разыгран 25 февраля в классическом личном спринте у мужчин и женщин.

«Александр Большунов уже прибыл в Оберстдорф. Он не участвовал в воскресной контрольной тренировке, в которой выступили практически все остальные россияне. Спортсмен готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальную форму к гонкам», — сказал Бородавко.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Также из моей группы в Оберстдорфе уже находятся Денис Спицов и Мария Истомина», — добавил тренер.

Из группы Бородавко в состав сборной, кроме Большунова, Спицова и Истоминой, также вошли Алексей Червоткин и Наталья Непряева, которой 31 января прооперировали травмированную кисть. Эти спортсмены планируют приехать в Германию накануне старта.