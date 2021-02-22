Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Химки
Крылья Советов
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кротоне
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Севилья
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
13:00 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов прибыл в Оберстдорф и готовится к ЧМ по индивидуальной программе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, одержавший досрочную победу в общем зачете Кубка мира, прибыл в германский Оберстдорф и уже приступил к подготовке к чемпионату мира по индивидуальной программе. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первый комплект медалей чемпионата мира в лыжных видах спорта в Оберстдорфе будет разыгран 25 февраля в классическом личном спринте у мужчин и женщин.

«Александр Большунов уже прибыл в Оберстдорф. Он не участвовал в воскресной контрольной тренировке, в которой выступили практически все остальные россияне. Спортсмен готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальную форму к гонкам», — сказал Бородавко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Также из моей группы в Оберстдорфе уже находятся Денис Спицов и Мария Истомина», — добавил тренер.

Из группы Бородавко в состав сборной, кроме Большунова, Спицова и Истоминой, также вошли Алексей Червоткин и Наталья Непряева, которой 31 января прооперировали травмированную кисть. Эти спортсмены планируют приехать в Германию накануне старта.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF. В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Овечкина прорвало. Снайпер прервал затянувшуюся серию без голов
Ошибки на высоте: почему наши биатлонисты слабо выступили на ЧМ
Появилась информация о следующем месте работы тренера «Спартака»
Медведев - третий в рейтинге ATP, Карацев поднялся на 72 позиции
Россиянка поднялась на 18 строк в рейтинге, победив в Мельбурне
Российский лыжник избежал серьезных травм после падения
ФК «Химки» играет с «Крыльями» в Кубке России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь