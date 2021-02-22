Лыжник Устюгов избежал серьезных травм после падения и в понедельник выйдет на тренировку

В воскресенье на трассе чемпионата мира в германском Оберстдорфе состоялась контрольная тренировка с раздельного старта свободным стилем, в которой участвовали практически все российские лыжники, приехавшие на чемпионат мира, за исключением Александра Большунова. Устюгов во время одного из спусков совершил серьезное падение, которое не позволило спортсмену завершить гонку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сергей вчера упал во время контрольной тренировки и немного ушиб плечо и ногу. Ничего страшного нет, можно сказать, что все обошлось. Сегодня он уже выйдет на обычную тренировку. У каждого лыжника есть свой план подготовки к гонкам, Устюгов готовится к участию в классическом спринте, который запланирован на 25 февраля», — сказал Турышев.

Обладатель двух золотых медалей чемпионата мира — 2017 Устюгов пропустил большую часть сезона из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Первым международным стартом для спортсмена после выздоровления стала эстафета на этапе Кубка мира в финском Лахти 24 января.