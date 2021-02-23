Большунов простудился накануне чемпионата мира в Оберстдорфе

«Как состояние Большунова? К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки», — заявил Бородавко.

Также тренер отметил, что у него есть опасения по поводу формы Дениса Спицова.

«У Дениса было серьезное падение на первом круге, при этом сломалась палка. В результате был серьезный ушиб мышц. У меня есть некоторая тревога: сумеет ли спортсмен разогнаться, набрать те кондиции, которые необходимы для участия в скиатлоне», — считает тренер сборной России.

Что касается состояния Натальи Непряевой, то есть 90% вероятность, что она начнет турнир с первых гонок, несмотря на травму руки.

«На сегодняшний день вероятность процентов 90, что она будут стартовать с самого начала — то есть, в спринтерской гонке. Надеемся, что с каждой гонкой Наталья будет набирать форму. И надеемся на Непряеву в классической эстафете, где у нас есть все шансы на медаль самой высокой пробы», — заметил Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.