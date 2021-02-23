Норвежский лыжник Клебо назвал Большунова одним из фаворитов чемпионата мира

«Я не фаворит на этом чемпионате. И невероятно приятно приехать на чемпионат и не быть фаворитом ни на одной тренировке. Я чувствую себя “проигравшим” в спринте, а на дистанции у нас есть сильный россиянин [Александр Большунов] и несколько норвежцев», — сказал Клебо.

Большунову 24 года, в этом сезоне он досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, для него эта победа стала второй подряд. Россиянин является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), четырехкратным серебряным призером чемпионата мира (2019), двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2020, 2021).

24-летний Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом (2018), трехкратным чемпионом мира (2019), обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19.