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15:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Непряева и Сорина выступят на ЧМ, несмотря на перенесенные травмы

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в интервью проекту «На лыжи» рассказала о состоянии лидеров женской сборной Натальи Непрямой и Татьяны Сориной в преддверии старта чемпионата мира-2021 в Оберстдорфе.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Сорина через неделю после травмы начала полноценно тренироваться, каталась на лыжах, — заявила Вяльбе. — Сейчас она полноценно тренируется, два дня назад выиграла контрольную гонку. Поэтому я надеюсь, что ее травма в прошлом, все забыто. Понятно, что поначалу она принимала обезболивающие, была наложена лонгетка. Все это неудобно, но у Татьяны есть характер, она умеет терпеть. Что касается Непряевой, то пять дней назад мы разговаривали с Юрием Бородавко относительно ее состояния. Он сказал, что она катается с двумя палками, делает хороший объем работы. Да, рука болит, пальцы болят, но даже врач говорит, что надо работать через боль. Тогда все будет быстрее заживать. Она будет участвовать на ЧМ. Могу пожелать ей удачи, так как этот сезон для нее не сложился».

Ранее Бородавко говорил, что Непряева примет участие в спринте, а с дальнейшими выступлениями определится по ходу ЧМ.

ЧМ-2021 по лыжным гонкам начнется в немецком Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта.

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