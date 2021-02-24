Елена Вяльбе рассказала, как относится к острым высказываниям в адрес сборной России

«Не хочу говорить пафосные фразы, но это в целом отношение к России. То, что происходит в жизни, налицо и в спорте. Я горжусь Сашей Большуновым, его немногословностью и правильными ответами. После победы в Фалуне он подошёл в микст-зону и сказал: “Когда нас бьют, мы становимся сильнее”. Я могу только повторить его слова. Лучший ответ на все подобные высказывания — результат. Если вся команда будет это знать и понимать, нас перестанут лишний раз поддёргивать и провоцировать. Что касается публикаций в отношении сборной России, то я стараюсь такие вещи не читать и тем более не оправдываться. Особенно когда не за что оправдываться. Как говорят у нас в России, громче всех на пожаре кричит тот, кто сам этот пожар и устроил. Для меня нет ничего удивительного в таких публикациях, такое было всегда. На войне все средства хороши, а спорт — тоже война. Ну, а лыжные гонки — часть спорта», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.