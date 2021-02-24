Елена Вяльбе рассказала, как относится к острым высказываниям в адрес сборной России
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, как относится к острым высказываниям в отношении национальной команды.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, как относится к острым высказываниям в отношении национальной команды.
«Не хочу говорить пафосные фразы, но это в целом отношение к России. То, что происходит в жизни, налицо и в спорте. Я горжусь Сашей Большуновым, его немногословностью и правильными ответами. После победы в Фалуне он подошёл в