Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Вольфсбергер
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Эльче
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
34
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Реал
Хоккей. НХЛ
25.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
25.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Б
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Б
54
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Вяльбе рассказала, как относится к острым высказываниям в адрес сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, как относится к острым высказываниям в отношении национальной команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Не хочу говорить пафосные фразы, но это в целом отношение к России. То, что происходит в жизни, налицо и в спорте. Я горжусь Сашей Большуновым, его немногословностью и правильными ответами. После победы в Фалуне он подошёл в микст-зону и сказал: “Когда нас бьют, мы становимся сильнее”. Я могу только повторить его слова. Лучший ответ на все подобные высказывания — результат. Если вся команда будет это знать и понимать, нас перестанут лишний раз поддёргивать и провоцировать. Что касается публикаций в отношении сборной России, то я стараюсь такие вещи не читать и тем более не оправдываться. Особенно когда не за что оправдываться. Как говорят у нас в России, громче всех на пожаре кричит тот, кто сам этот пожар и устроил. Для меня нет ничего удивительного в таких публикациях, такое было всегда. На войне все средства хороши, а спорт — тоже война. Ну, а лыжные гонки — часть спорта», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте также
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Овечкин сыграл в форме, в которой начинал в НХЛ. Но проиграл
Прорыв русской звезды в США. Теперь Гусев забил с нулевого угла
Тайгер Вудс прооперирован после ДТП
НХЛ не хочет расследовать дело против Панарина без доказательств
Роналду - единственный, сыгравший более 1000 матчей в XXI веке
«Йокерит» будет проводить домашние матчи КГ на аренах соперников
Биатлонист Норвегии назвал русское слово для поднятия настроения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь