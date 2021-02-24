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14:24 (мск), источник: ТАСС

Мексиканская лыжница заявила, что ее восхищает россиянка Юлия Ступак

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Мексиканская участница чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе Регина Мартинес Лоренсо является большой поклонницей российской лыжницы Юлии Ступак. Об этом мексиканка рассказала ТАСС в среду после выступлении в квалификации к раздельной гонке свободным стилем на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне старта Мартинес Лоренсо опубликовала в Instagram фотографию со Ступак, которая является олимпийским призером и призером чемпионата мира 2019 года.

«Я на нее подписана в Instagram и вчера впервые встретила лично. Она просто великолепна, просто зверь. Она очень сильна, я поражаюсь, когда вижу у нее в Instagram тренировки с утяжелениями, сумасшествие просто какое-то. Еще она мне нравится тем, что во время гонок старается быть веселой, не слишком серьезной, что свойственно большинству спортсменов, которые очень сильно фокусируются на соревнованиях. Мне нравится, что она наслаждается тем, что делает», — сказала Мартинес Лоренсо.

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«Я ей сказала, что из Мексики, что являюсь ее фанаткой. Она спросила, давно ли катаюсь на лыжах, я ответила, что всего год. Она удивилась: “Вау, только год, а ты уже на чемпионате мира!” Она очень дружелюбная», — добавила она.

Мексиканская лыжница рассказала, что лыжными гонками увлеклась во время обучения в американском штате Мичиган. Ее основная цель — выступить на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Мартинес Лоренсо стала первой мексиканкой, которая приняла участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта. В квалификации она заняла 39-е место из 43.

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