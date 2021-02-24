Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за инцидент в Лахти
Российскому лыжнику Александру Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на этапе в Лахти.
Российскому лыжнику Александру Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на этапе в Лахти.
По информации корреспондента «Матч ТВ» Сергея Лисина, вероятность первого дисциплинарного наказания почти 100-процентная, второго — 50/50.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает изучать эпизод с участием россиянина и финна Йони Мяки на финише эстафеты на этапе КМ в Лахти. Тогда соперник перекрыл коридор идущему позади Большунову, который в ответ замахнулся на Мяки палкой, а после финишной черты въехал в него.
После гонки российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы в гонке. Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе извинились перед финской стороной, извинения были приняты.
25 февраля на чемпионате мира по лыжному спорту в Оберстдорфе будут разыграны первые награды. Российские лыжники выступят на соревнованиях под нейтральным флагом.