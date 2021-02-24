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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лыжник из Танзании рассказал, в чем сила Большунова и Клебо

ОБЕРСТДОРФ (Германия), 24 фев — РИА Новости, Сергей Фукс. Дебютант чемпионатов мира танзанийский лыжник Нзумбе Ньяндуга поделился мнением, в чем сильны фавориты турнира россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо.

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Источник: AP 2020

В среду на чемпионате мира прошла мужская квалификационная гонка с раздельным стартом на 10 км. Ньяндуга занял 81-е место.

«Я впервые на чемпионате мира, и это просто волшебно. Я финишировал всего 10 минут назад, и мне было достаточно сложно, это действительно сложный спорт, — рассказал Ньяндуга после финиша. — Я тренируюсь в Швейцарии уже на протяжении полутора-двух лет. Я переехал в Швейцарию пять лет назад по работе, но именно лыжами я занялся только в последние два года. Очень приятно расти и чувствовать этот прогресс, потому что в Швейцарии действительно любят этот вид спорта, она (страна) будто заставляет тебя проезжать марафоны снова и снова. Зимой тело как бы кричит “Что бы такого сделать”, а потом тебе уже начинают нравится лыжи, и ты пытаешься сделать все, чтобы дойти до соревнований. Там действительно есть все, чтобы развиваться в этом спорте».

«Большунов или Клебо? Лично я не знаком с ними, но пересмотрел огромное количество видеозаписей с их выступлениями. У Клебо невероятная техника, но Большунов берет напором и силой. Он действительно хорош и как спортсмен он мне очень нравится», — добавил он.

В среду температура воздуха в Оберстдорфе достигала плюс 17 градусов. «Это все выглядит забавно, будто я принес с собой солнце из Танзании. Сегодня все прошло хорошо, потому что в понедельник тренировка была в два часа дня, и на трассе был очень рыхлый снег. Организаторы приняли верное решение и перенесли все на утро, потому что кататься теперь одно удовольствие. Здесь склоны мне напоминают Килиманджаро, такие же мощные. И их действительно сложно пройти», — отметил лыжник из Танзании.

«В Танзании совершенно не знают о лыжных гонках. Думаю, что мои родители впервые посмотрят гонку по телевизору, потому что они вечно шутят: “Что ты делаешь в таком холоде, будто ты не из Танзании”. Они никогда не смотрели лыжные гонки. Да и в целом для страны это будет в новинку», — рассказал спортсмен.

Ньяндуга признался, что однажды хочет организовать чемпионат по лыжным гонкам среди африканских стран. «Я работаю продакт-менеджером в агентстве по организации спортивных мероприятий, и однажды я хочу организовать чемпионат по лыжным гонкам среди африканских стран, даже где-нибудь в России. А температура в минус 40 меня даже не смутит. Если Россия даст разрешение на проведение турнира, мы бы пригласили всех с африканского континента для участия», — подытожил лыжник.

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