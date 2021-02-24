Латвийская биатлонистка приехала на чемпионат мира по лыжам и победила

Чемпионат мира в Оберстдорфе началась не со спринтерских заруб топовых лыжников, а с квалификационных гонок. Там участвовали спортсмены, которые не бегают на постоянной основе на Кубке мира, но хотят выступить в основной программе турнира (разделка, скиатлон или марафон). На такие старты обычно заявляются лыжники из стран, где снег видят только на фотографиях в интернете, но в этом году в протоколах нашлась одна знакомая фамилия.

В Германию приехала биатлонистка Байба Бендика. Там она вместе со своим тренером Илмарсом Брицисом (призер чемпионатов мира и Европы по биатлону). И он подготовил ее так круто, что она с блеском выиграла 5-километровку свободным стилем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLpNpDupOF5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLpNpDupOF5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLpNpDupOF5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Baiba Bendika (@bendikabaiba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Выступить здесь мы планировали еще летом, перед началом сезона, когда еще не было известно, что этап Кубка мира в Пекине будет отменен. Мы не планировали туда ехать, менять часовые пояса, поэтому решили выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Рассматривали еще возможность выступить здесь в командном спринте, но моя напарница не очень хорошо себя чувствует, поэтому, скорее всего, от этого старта придется отказаться. Я же выступлю в гонке на 10 километров, повеселюсь.

Все-таки основные мои задачи связаны с биатлоном, — цитирует Бендику ТАСС.

Девушка из Латвии хорошо знакома любителям биатлона. Она уже давно является лидером своей команды.

На недавнем чемпионате Европы Бендика стала лучшей в спринте, опередив сильных россиянок. А на чемпионате мира в Поклюке остановилась в шаге от медали. Байба шла в лидирующей группе вместе с Лизой Терезой Хаузер, но на заключительном рубеже допустила два промаха и финишировала лишь 9-й. Тем не менее это все равно классный результат для биатлонистки, которая переболела ковидом, пропустив начало сезона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLcbc6JpQ8q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLcbc6JpQ8q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLcbc6JpQ8q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Baiba Bendika (@bendikabaiba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

***

Бендика впервые встала на лыжи, когда ей было 4 года, но уже в 10 лет перешла в биатлон. Друг отца набирал детскую группу и предложил Байбе и ее брату прийти на тренировку. Девочка быстро влюбилась в биатлон и уже не представляла себя в чем-то другом. А ведь у нее было выбор. Бендика пробовала себя в легкой атлетике, футболе и была хороша в спортивном ориентировании (становилась чемпионкой страны в своей возрастной группе). Когда в ее жизни появился биатлон, она поняла, что все ее прежние активности — ничто по сравнению с бегом на лыжах и стрельбой.

Латвийка тренировалась, смотрела гонки по телевизору, вдохновляясь немкой Андреей Хенкель, и мечтала, что однажды поедет на Олимпиаду.

Впервые она оказалась на серьезном старте в 2009-м. Это был Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Польше (спринт — 31-я, смешанная эстафета — 10-я). Через год Бендика выиграла общий зачет среди юниорок по летнему биатлону и вскоре ее заметили тренеры национальной команды. Уже в 2011-м спортсменка дебютировала на Кубке мира.

Долгое время Бендика не показывала ничего серьезного, но в 2015 году ее результаты начали стремительно улучшаться. Она усовершенствовала свою стрельбу и стала гораздо быстрее на лыжне. Это помогло ей на этапе в Канморе. Латвийка впервые набрала кубковые очки и стала 5-й в спринте. Такого прорыва у женской сборной ее страны не было никогда. С каждым годом Бендика становится все сильнее. Видеть ее в числе лучших — не сенсация. Она действительно классная биатлонистка. И уже успела исполнить мечту с поездкой на Олимпиаду. В Пхенчхане Байба пробежала три личные гонки и в каждой из них не опускалась ниже топ-40.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfIDa9bHJPl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfIDa9bHJPl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BfIDa9bHJPl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Baiba Bendika (@bendikabaiba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году ее цель — первый в истории латвийского женского биатлона подиум на Кубке мира. Она могла сделать это уже на чемпионате мира, но немного не повезло. Тем не менее сезон еще в разгаре и у Бендики будет шанс побороться за медаль на оставшихся этапах. Пока же 29-летняя спортсменка сосредоточена на лыжном мировом форуме, на котором можно улучшить свои беговые скиллы, соревнуясь с лучшими спортсменами мира.