Латвийская биатлонистка приехала на чемпионат мира по лыжам и победила
Выиграла первую гонку в Оберстдорфе.
Выиграла первую гонку в Оберстдорфе.
Чемпионат мира в Оберстдорфе началась не со спринтерских заруб топовых лыжников, а с квалификационных гонок. Там участвовали спортсмены, которые не бегают на постоянной основе на Кубке мира, но хотят выступить в основной программе турнира (разделка, скиатлон или марафон). На такие старты обычно заявляются лыжники из стран, где снег видят только на фотографиях в интернете, но в этом году в протоколах нашлась одна знакомая фамилия.
В Германию приехала биатлонистка Байба Бендика. Там она вместе со своим тренером Илмарсом Брицисом (призер чемпионатов мира и Европы по биатлону). И он подготовил ее так круто, что она с блеском выиграла 5-километровку свободным стилем.
«Выступить здесь мы планировали еще летом, перед началом сезона, когда еще не было известно, что этап Кубка мира в Пекине будет отменен. Мы не планировали туда ехать, менять часовые пояса, поэтому решили выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Рассматривали еще возможность выступить здесь в командном спринте, но моя напарница не очень хорошо себя чувствует, поэтому, скорее всего, от этого старта придется отказаться. Я же выступлю в гонке на 10 километров, повеселюсь.
На недавнем чемпионате Европы Бендика стала лучшей в спринте, опередив сильных россиянок. А на чемпионате мира в Поклюке остановилась в шаге от медали. Байба шла в лидирующей группе вместе с Лизой Терезой Хаузер, но на заключительном рубеже допустила два промаха и финишировала лишь 9-й. Тем не менее это все равно классный результат для биатлонистки, которая переболела ковидом, пропустив начало сезона.
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Бендика впервые встала на лыжи, когда ей было 4 года, но уже в 10 лет перешла в биатлон. Друг отца набирал детскую группу и предложил Байбе и ее брату прийти на тренировку. Девочка быстро влюбилась в биатлон и уже не представляла себя в
Впервые она оказалась на серьезном старте в 2009-м. Это был Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Польше (спринт — 31-я, смешанная эстафета — 10-я). Через год Бендика выиграла общий зачет среди юниорок по летнему биатлону и вскоре ее заметили тренеры национальной команды. Уже в 2011-м спортсменка дебютировала на Кубке мира.
Долгое время Бендика не показывала ничего серьезного, но в 2015 году ее результаты начали стремительно улучшаться. Она усовершенствовала свою стрельбу и стала гораздо быстрее на лыжне. Это помогло ей на этапе в Канморе. Латвийка впервые набрала кубковые очки и стала 5-й в спринте. Такого прорыва у женской сборной ее страны не было никогда. С каждым годом Бендика становится все сильнее. Видеть ее в числе лучших — не сенсация. Она действительно классная биатлонистка. И уже успела исполнить мечту с поездкой на Олимпиаду. В Пхенчхане Байба пробежала три личные гонки и в каждой из них не опускалась ниже топ-40.
В этом году ее цель — первый в истории латвийского женского биатлона подиум на Кубке мира. Она могла сделать это уже на чемпионате мира, но немного не повезло. Тем не менее сезон еще в разгаре и у Бендики будет шанс побороться за медаль на оставшихся этапах. Пока же 29-летняя спортсменка сосредоточена на лыжном мировом форуме, на котором можно улучшить свои беговые скиллы, соревнуясь с лучшими спортсменами мира.
Что из этого получится? Увидим 2 марта. На этот день запланировала 10-километровка коньком.