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23:09 (мск), источник: Sport24

Стало известно, кто выступит от России в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

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У женщин от России на старт выйдут Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева.

В мужскую четверку вошли Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Женская и мужская спринтерские гонки классическим стилем на чемпионате мира пройдут 25 февраля.

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