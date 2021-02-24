Стало известно, кто выступит от России в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам
Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
У женщин от России на старт выйдут Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева.
В мужскую четверку вошли Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
Женская и мужская спринтерские гонки классическим стилем на чемпионате мира пройдут 25 февраля.