«Испытательный срок на пять стартов. В случае нарушения — пропускает две гонки». Вяльбе рассказала о наказании Большунова

Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Амур
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Рейнджерс
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Хоффенхайм
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
26
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Б
43
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
26.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.02
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
43
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
13:54 (мск), источник: Матч ТВ

«Испытательный срок на пять стартов. В случае нарушения — пропускает две гонки». Вяльбе рассказала о наказании Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «Матч ТВ» рассказала о том, какое наказание получил Александр Большунов от Международной федерации лыжного спорта (FIS) после столкновения с финном Йони Мяки на этапе КМ в Лахти.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, на финише эстафеты соперник перекрыл коридор идущему позади Большунову, который в ответ замахнулся на Мяки палкой, а после финишной черты въехал в него. После гонки первая российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы в гонке.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему решение принято за день до старта чемпионата? Оно было принято не здесь, советом FIS. Голосование длилось в течение двух дней, — отметила Вяльбе. — У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят. Также выписан штраф в размере 2 тысяч франков. Но это больше не наказание, а просто покрытие расходов комиссара.

— Для всех это, конечно, странная ситуация. Процедура вынесения данного решения была с недочетами, мы не согласились, отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он должен быть аккуратнее, потому что жюри под словом «блокировка» может понимать что угодно, — добавила глава ФЛГР.

Чемпионат мира в Оберстдорфе стартует 25 февраля спринтерскими забегами.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Российский футбол возвращается
Капризов хорош. Русский новичок НХЛ отдал два шикарных паса
Промес успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»
Попавшего в скандал Панарина подменили. Крайдер выдал хет-трик
Лыжникам РФ на ЧМ разрешено публиковать флаг страны в соцсетях
Шпагат Василевского помог «Тампе» добиться разгромной победы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь