«Испытательный срок на пять стартов. В случае нарушения — пропускает две гонки». Вяльбе рассказала о наказании Большунова

Напомним, на финише эстафеты соперник перекрыл коридор идущему позади Большунову, который в ответ замахнулся на Мяки палкой, а после финишной черты въехал в него. После гонки первая российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы в гонке.

— Почему решение принято за день до старта чемпионата? Оно было принято не здесь, советом FIS. Голосование длилось в течение двух дней, — отметила Вяльбе. — У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят. Также выписан штраф в размере 2 тысяч франков. Но это больше не наказание, а просто покрытие расходов комиссара.