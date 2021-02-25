Российским лыжникам на чемпионате мира разрешено публиковать флаг страны в своих соцсетях

В четверг на чемпионате мира будут разыграны первые медали (в мужском и женском спринте). Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c3792fbb881e72b81094" data-vnd="c3792fbb881e72b81094" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c3792fbb881e72b81094" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Правила, которые должны применяться FIS, относятся ко всем аккредитованным областям. Насколько нам известно, социальные сети не были включены в области, на которые должно распространяться решение Спортивного арбитражного суда», — сообщили в международной федерации.

На прошлой неделе в словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. Во время соревнований российским спортсменам было запрещено размещать в своих социальных сетях изображения государственной символики страны в привязке к турниру. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что такое решение «отражает дух» принятых санкций.