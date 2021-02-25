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14:34 (мск), источник: ТАСС

Российским лыжникам на чемпионате мира разрешено публиковать флаг страны в своих соцсетях

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российским участникам чемпионата мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе разрешено размещать в своих социальных сетях государственные символы страны. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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В четверг на чемпионате мира будут разыграны первые медали (в мужском и женском спринте). Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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«Правила, которые должны применяться FIS, относятся ко всем аккредитованным областям. Насколько нам известно, социальные сети не были включены в области, на которые должно распространяться решение Спортивного арбитражного суда», — сообщили в международной федерации.

На прошлой неделе в словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. Во время соревнований российским спортсменам было запрещено размещать в своих социальных сетях изображения государственной символики страны в привязке к турниру. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что такое решение «отражает дух» принятых санкций.

Чемпионат мира в Оберстдорфе продлится до 7 марта, на турнире будут разыграны 24 комплекта наград в соревнованиях по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

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