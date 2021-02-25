Клебо выиграл спринт на чемпионате мира в Германии, Большунов — четвертый

Клебо показал время 3 минуты 1,30 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Вальнес (отставание — 0,66 секунды) и Ховард Таугбель (+0,80). Александр Большунов (+5,92) финишировал четвертым. Еще один представитель России Сергей Устюгов (+17,41) стал пятым.

Глеб Ретивых завершил борьбу на стадии полуфинала. Александр Терентьев вылетел в четвертьфинале.

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).