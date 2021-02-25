Сундлинг завоевала золото чемпионата мира в спринте
ОБЕРСТДОРФ (Германия), 25 фев — РИА Новости. Шведская лыжница Йонна Сундлинг завоевала золото в спринте классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
ОБЕРСТДОРФ (Германия), 25 фев — РИА Новости. Шведская лыжница Йонна Сундлинг завоевала золото в спринте классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
В четверг Сундлинг финишировала с результатом 2 минуты 36,76 секунды. Серебро у норвежки Майкен Касперсен Фаллы (+2,32), бронзу завоевала словенка Анамария Лампич (+2,35).
Российские лыжницы Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Христина Мацокина не смогла преодолеть барьер ¼ финала.
Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).