Сундлинг завоевала золото чемпионата мира в спринте

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).