Клебо — первый лыжник, дважды победивший на чемпионатах мира в спринте
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо стал первым в истории лыжником, который дважды завоевал золото в спринте на чемпионатах мира.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо стал первым в истории лыжником, который дважды завоевал золото в спринте на чемпионатах мира.
В четверг Клебо выиграл спринт классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Два года назад он победил в спринте свободным стилем на мировом первенстве в Зеефельде (Австрия).
В женском индивидуальном спринте норвежка Марит Бьерген побеждала на чемпионатах мира четырежды, ее соотечественница Майкен Касперсен Фалла — два раза.